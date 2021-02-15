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Неизвестных существ нашли под ледником в Антарктиде
Фото: pixabay.com/ru

Неизвестных существ нашли под ледником в Антарктиде

Анастасия Чанцева

Наука

Во время исследовательского бурения в Антарктиде ученые обнаружили на дне моря под ледником неизвестных животных, похожих на губки.

— Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые заставляют идеи повернуться в другом направлении. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в «замороженном» мире, — отметил ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс.

Неизвестных существ нашли под ледником в АнтарктидеНеизвестные животные, похожие на губок, прикрепленные к валуну на морском дне в Антарктиде / Фото: Frontiers in Marine Science

Теперь ученым предстоит узнать, как и откуда эти существа сюда попали и как давно находятся под ледником. Учитывая водные течения на этой территории, исследователи предположили, что неизвестные организмы находятся на расстоянии полторы тысячи километров вверх по течению от ближайшего источника фотосинтеза. Возможно, эти животные собирают питательные вещества, которые появились после таяния ледника, сообщается в журнале Frontiers in Marine Science.

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