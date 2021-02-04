Ученые выяснили, что древний Северный Ледовитый океан был полностью пресным

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Северный Ледовитый океан некогда представлял собой большой водоем с пресной водой, покрытый массивным слоем льда. К такому выводу пришли ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Об этом сообщает «Мир 24».

По мнению экспертов, в то время на планете был ледниковый период. Уровень моря был значительно ниже. Северный Ледовитый океан практически не был связан с Тихим и Атлантическим «собратьями».

Арктику со всех сторон ограничивала огромная естественная «чаша», границы которой составили северная Европа, Сибирь, Исландия и Гренландия. Сушу и море покрывал ледяной покров, толщина которого составляла 900 метров.

— Ледники, выходы рек и стоки с континентов удерживали пресную воду в изолированном Северном Ледовитом океане, — пояснили исследователи.

Они уточнили, что соленые воды Атлантики и Тихого океана тогда не могли попасть внутрь Северного Ледовитого океана. По словам ученых, подобное открытие сделано впервые. При этом они пояснили, что полное опреснение океана происходило не менее двух раз. Первый период «пресноводной Арктики» произошел 150-130 тысяч лет назад, а второй — 70-60 тысяч лет назад.

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