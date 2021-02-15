Выручка столичных IT-компаний за 2020 год выросла в полтора раза

/ Фото: Юлия Безуглова, «Вечерняя Москва»

Порядка 35 миллиардов рублей составила суммарная выручка столичных компаний компаний, работающих в области информационных технологий (IT), в 2020 году. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

Уточняется, что рост выручки приводит к увеличению заработных плат в этом секторе. Так, по данным за 2019 год, средняя зарплата в области IT составила 108,3 тысячи рублей, что почти на 16 процентов больше показателей предыдущего периода.

В общей сложности в столице в сфере IT заняты 349 тысяч человек, почти на 25 процентов больше, чем в 2017 году.

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