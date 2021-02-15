Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выручка столичных IT-компаний за 2020 год выросла в полтора раза
/ Фото: Юлия Безуглова, «Вечерняя Москва»

Выручка столичных IT-компаний за 2020 год выросла в полтора раза

Юлия Ямпольская

Город

Порядка 35 миллиардов рублей составила суммарная выручка столичных компаний компаний, работающих в области информационных технологий (IT), в 2020 году. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

Уточняется, что рост выручки приводит к увеличению заработных плат в этом секторе. Так, по данным за 2019 год, средняя зарплата в области IT составила 108,3 тысячи рублей, что почти на 16 процентов больше показателей предыдущего периода.

В общей сложности в столице в сфере IT заняты 349 тысяч человек, почти на 25 процентов больше, чем в 2017 году.

Читайте также: Москва вновь вошла в рейтинг самых привлекательных для инвесторов городов мира

зарплатасфера ITМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Все мнения
О проекте