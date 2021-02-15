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Движение на Пятницком шоссе затруднено из-за аварии с грузовиком
Фото: Moscow Live

Движение на Пятницком шоссе затруднено из-за аварии с грузовиком

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пятницкое шоссеКарта всех событий

На Пятницком шоссе водитель грузовика не справился с управлением и съехал с обочины. В районе аварии образовалось затруднение движения в обе стороны. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП произошло в районе кладбища. Идет работа по ликвидации последствий происшествия.

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