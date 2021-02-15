Загадочный цилиндрический предмет обнаружили при раскопках у Стоунхенджа

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Археологи обнаружили у Стоунхенджа древние захоронения, а также загадочный предмет цилиндрической формы.

Во время археологических работ, которые проводятся перед строительством подземного туннеля рядом со Стоунхенджем ученые нашли две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет. В них были захоронены девушка и младенец. В могиле девушки был найден фрагмент медного шила, а также загадочный цилиндрический предмет, который, возможно, был частью посоха или дубинки. Были найдены и другие артефакты: глиняные сосуды, кремни, оленьи рога.

— В совокупности находки позволяют нам составить более детальную картину того, чем занимались люди и как они жили в районе Стоунхенджа, — заявил LiveScience археолог Мэтт Лейверс.

Ранее археологи из Лондона установили, что Стоунхендж мог быть первоначально возведен в Уэльсе, почти за триста километров от нынешнего местонахождения.

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