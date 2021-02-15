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Создан штаб по ликвидации последствий обрушения лесов в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Создан штаб по ликвидации последствий обрушения лесов в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Создан штаб по ликвидации последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

В настоящее время идет разбор завалов.

Напомним, обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

Момент аварии попал на видео.

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