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Маршруты транспорта временно изменили в районе обрушения строительных лесов в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Маршруты транспорта временно изменили в районе обрушения строительных лесов в столице

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Наземный транспорт изменил маршруты в районе станции метро «Китай-город» из-за инцидента с обрушением строительных лесов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— В районе метро «Китай-город» временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления водителей.

Напомним, обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

Момент аварии попал на видео.

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