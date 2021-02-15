Маршруты транспорта временно изменили в районе обрушения строительных лесов в столице
Наземный транспорт изменил маршруты в районе станции метро «Китай-город» из-за инцидента с обрушением строительных лесов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
— В районе метро «Китай-город» временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».
Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления водителей.
Напомним, обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом № 25, строение № 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.
Момент аварии попал на видео.
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