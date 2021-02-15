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Экономист заявил, что Россия в перспективе откажется от транзита через Украину
Фото: pixabay

Экономист заявил, что Россия в перспективе откажется от транзита через Украину

Елена Фролова

Экономика

Транспортные проекты, реализуемые в Усть-Луге, в перспективе помогут России полностью отказаться от транзита через Украину. Об этом руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений, экономист Василий Колташов рассказал «Экономике сегодня».

Официальную статистку грузооборота за январь текущего года опубликовала Администрация морских портов Украины (АМПУ). Выяснилось, что транзит руды сократили в 16 раз пять крупнейших украинских портов. Данные сравнивались с показателями прошлого года.

Общий товарооборот Украины за январь снизился почти на 23 процента. На данный момент поставки составляют более девяти миллионов тонн.

— Российский транзит через Украину по всем направлениям снижается на фоне взаимного недоверия, — отметил эксперт.

По его словам, украинская сторона, вопреки правилам Всемирной торговой организации (ВТО), активно вводит экономические санкции, что заставляет задуматься о безопасности поставок. Уточняется, что причиной произошедшего снижения стало уменьшение объемов транспортировки российской руды. Например, от транзита через украинскую территорию отказалась российская компания «Металлоинвест» с Михайловского горно-обогатительного комбината. На данный момент сырье провозят через терминал «Ультрамар» в Усть-Луге. Он начал работать в октябре 2020 года и находится в Ленинградской области.

— Любая российская компания, которая поставляет товары через Украину, рискует оказаться в убытке, — добавил Василий Колташов.

Он также отметил перспективы портов в Ленинградской области, на Юге России и Дальнем Востоке.

— Они будут забирать товарные потоки на себя, — считает экономист.

По его словам, новые маршруты оказались более выгодными и надежными, поэтому необходимость использовать для транзита Прибалтику и Украину фактически равна нулю.

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