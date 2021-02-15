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Автор инициативы о наказании за оскорбление ветеранов объяснил свою идею
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Автор инициативы о наказании за оскорбление ветеранов объяснил свою идею

Елена Фролова

Общество

Введение уголовного наказания за оскорбление ветеранов необходимо, потому что существуют так называемые красные линии, за которые нельзя переступать. Об этом телеканалу «360» рассказал автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов.

— Речь идет о некой моде, сложившейся среди молодежи, на хайпы. Есть люди, которые пытаются прославиться в Сети за счет каких-то негативных выходок. Как показывает практика, таких случаев немало, к сожалению. В том числе они идут на оскорбление ветеранов, — пояснил Антон Орлов.

По его мнению, некоторые совершают недопустимые поступки, среди которых есть надругательства над честью и памятью ветеранов Великой Отечественной войны. Антон Орлов пояснил, что направил свое предложение на рассмотрение в Министерство внутренних дел. В нем предлагается ввести штраф за этот проступок до 100 тысяч рублей, а также наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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