«Бодрый понедельник»: Навка показала себя в домашней обстановке
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она сидит на диване в обнимку с собачкой.
— Доброе утро, мои дорогие! Самое время для начала реализации планов на неделю! Бодрый понедельник залог продуктивной недели! Тем более, что впереди нас ждут праздники, к которым ещё надо подготовиться! Дамы, признавайтесь, уже нашли, что подарить любимым мужчинам? — написала Навка.
«Татьяна, выглядите классно»; «Танечка, вы красавица и умница»; «Восхищаюсь вами»; «Собачка просто лапочка», — посыпались восторженные комментарии подписчиков.
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