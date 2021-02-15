«Бодрый понедельник»: Навка показала себя в домашней обстановке

Фото: www.instagram.com/tatiana_navka / Официальный аккаунт Татьяны Навки в Instagram

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она сидит на диване в обнимку с собачкой.

— Доброе утро, мои дорогие! Самое время для начала реализации планов на неделю! Бодрый понедельник залог продуктивной недели! Тем более, что впереди нас ждут праздники, к которым ещё надо подготовиться! Дамы, признавайтесь, уже нашли, что подарить любимым мужчинам? — написала Навка.

«Татьяна, выглядите классно»; «Танечка, вы красавица и умница»; «Восхищаюсь вами»; «Собачка просто лапочка», — посыпались восторженные комментарии подписчиков.

Читайте также: «Куколка!»: Навка показала, как дочь читает стихи на китайском языке