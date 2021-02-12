«Куколка!»: Навка показала, как дочь читает стихи на китайском языке

Татьяна Навка продемонстрировала знания дочери / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в соцсети Instagram показала видео, на котором ее младшая дочь Надя читает стихи на китайском языке в канун Нового года по лунному календарю.

В ролике на наследнице алое платье с рюшами, волосы девочки заплетены в косичку. Она эмоционально с жестами читает стихотворение на китайском языке про наступление года Быка.

— Последний день уходящего года Крысы по восточному календарю, а это значит, что в ночь с 11 на 12 февраля наступает китайский Новый год! Уже окончательно, по всем календарям вступает в силу новый, 2021 год! Поэтому спешим поздравить вас с Надюшей! — написала Навка.

Поклонники восхитились стараниями дочери спортсменки. Многие одарили Надю комплиментами.

«Куколка!»; «Какая тоненькая девочка! Настоящая фигуристка!»; «Какой чудесный ребенок»; «Прелесть, а не ребенок», — написали фолловеры.

Напомним, что Татьяна Навка имеет еще 20-летнюю дочь от первого брака с фигуристом Александром Жулиным. В 2010 году она познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Будущий супруг ухаживал за фигуристкой долго и терпеливо. В августе 2014 года Навка родила дочь Надежду, а еще через год в Сочи спортсменка и чиновник сыграли пышную свадьбу.

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