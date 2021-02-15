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Россияне смогут подавать заявки на газификацию на портале госуслуг
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россияне смогут подавать заявки на газификацию на портале госуслуг

Кирилл Николаев

Общество

Создание единого регионального оператора позволит россиянам подавать заявки на газификацию на портале госуслуг. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе совещания о газификации регионов.

— Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг, — цитирует Миллера РИА Новости.

Министерство энергетики Российской Федерации разработало новую концепцию газификации России. Она получила название «социальная». С помощью данной концепции предлагается снизить вдвое сроки газификации регионов и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

Читайте также: Глава Газпрома назвал сроки выполнения проекта по газификации России

ГазпромАлексей МиллерРоссия
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