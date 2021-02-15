Россияне смогут подавать заявки на газификацию на портале госуслуг

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Создание единого регионального оператора позволит россиянам подавать заявки на газификацию на портале госуслуг. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе совещания о газификации регионов.

— Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг, — цитирует Миллера РИА Новости.

Министерство энергетики Российской Федерации разработало новую концепцию газификации России. Она получила название «социальная». С помощью данной концепции предлагается снизить вдвое сроки газификации регионов и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

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