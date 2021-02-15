«Неуклюже делаете»: Дружинина научила Корчевникова вставать на мостик

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Звезда отечественного кинематографа Светлана Дружинина научила телеведущего Бориса Корчевникова вставать на мостик буквально за одну минуту. О своем умении она рассказала в эфире программы «Судьба человека».

Во время интервью зашел разговор о юности Дружининой. Артистка вспомнила, что какое-то время занималась в цирковой школе и предложила телеведущему показать, как поддерживать в тонусе организм. Самым важным шагом, по мнению знаменитости, является развитие гибкости.

— Делается мостик. Я не буду сейчас делать, потому что я на каблуках, — отметила Дружинина.

Ведущий попытался исполнить трюк, но едва не упал.

— Вы как-то неуклюже все делаете, — сказала артистка.

Подводя итог проделанному, Дружинина подчеркнула, что это было непростое упражнение на гибкость. В нем был заключен весь смысл бытия, заключила она.

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