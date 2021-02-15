Михаил Боярский не оплатил штраф за нарушение ПДД в Санкт-Петербурге

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский должен государству три тысячи рублей. В соответствии с данными Федеральной службы судебных приставов, актер не оплатил штраф ГИБДД.

Стало известно, чтоза нарушение правил дорожного движения в Санкт-Петербурге Боярский должен был заплатить еще в 2020 году. Инцидент, за который наказали артиста, произошел 30 ноября.

Как отметил сам актер, он ничего не слышал ни о приставах, ни о долге, передает «Пятый канал».

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