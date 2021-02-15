Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медики рассказали, какие витамины важно принимать на фоне пандемии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Медики рассказали, какие витамины важно принимать на фоне пандемии

Елена Фролова

Здоровье

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала, употребление каких витаминов поможет снизить риск осложнений при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает НСН.

По ее словам, обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижала число случаев тяжелого течения новой инфекции.

— Те люди, которые были хорошо обеспечены витаминами D, C и цинком, оказались в выигрышном положении: они заболевали реже, а болезнь протекала легче, — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что витамины нужно принимать в дозах, рекомендованных на упаковке. Также она отметила, что не стоит ожидать от них какого-то «сверхэффекта». Витамин D стоит принимать по десять миллиграммов в сутки, максимум — 15. Эксперт также отметила, что россиянам чаще всего не хватает именно этого витамина. Эксперт порекомендовала принимать комплексы витаминов, что создаст лучшие условия для их усвоения.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко добавила, что за дозировкой важно следить, потому что последствия гипервитаминоза также могут быть негативными.

Читайте также: Врач оценил связь между риском заболевания коронавирусом и весенним спадом иммунитета

витаминывитамин Dпандемия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Все мнения
О проекте