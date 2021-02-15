Медики рассказали, какие витамины важно принимать на фоне пандемии

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Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала, употребление каких витаминов поможет снизить риск осложнений при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает НСН.

По ее словам, обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижала число случаев тяжелого течения новой инфекции.

— Те люди, которые были хорошо обеспечены витаминами D, C и цинком, оказались в выигрышном положении: они заболевали реже, а болезнь протекала легче, — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что витамины нужно принимать в дозах, рекомендованных на упаковке. Также она отметила, что не стоит ожидать от них какого-то «сверхэффекта». Витамин D стоит принимать по десять миллиграммов в сутки, максимум — 15. Эксперт также отметила, что россиянам чаще всего не хватает именно этого витамина. Эксперт порекомендовала принимать комплексы витаминов, что создаст лучшие условия для их усвоения.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко добавила, что за дозировкой важно следить, потому что последствия гипервитаминоза также могут быть негативными.

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