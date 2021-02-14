Врач оценил связь между риском коронавируса и весенним спадом иммунитета

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Прямой зависимости между иммунитетом и риском заболеть коронавирусной инфекции нет, при этом сильные здоровые люди могут переносить эту болезнь гораздо тяжелее. Такое мнение в воскресенье, 14 февраля, высказал главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

Медик подтвердил, что в целом укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. В связи с этим специалисты рекомендуют принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и следить за своим здоровьем.

Однако прием витаминов и биологически активных добавок следует проводить по рекомендациям врача, поскольку гипервитаминоз может оказаться опаснее, чем недостаток витаминов, подчеркнул Серебрянский.

Врач также указал, что COVID-19 успешно учатся лечить, новые варианты терапии показывают более высокую эффективность. Также большой положительный вклад в борьбу с коронавирусом вносит масштабная вакцинация.

Серебрянский выразил надежду, что благодаря всему этому весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует. Тем не менее, медик призвал по возможности отказаться от зарубежных поездок, сообщает агентство «Прайм».

Ранее врач-инфекционист заявил о риске новой волны коронавируса в апреле.

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