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Мужчина продавал украденные из музея РАН древние черепа за две тысячи рублей
Фото: pixabay.com

Мужчина продавал украденные из музея РАН древние черепа за две тысячи рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали работника Зоологического института Российской академии наук, который подозревается в кражах. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили на сайте МВД России.

По данным следствия, кражи были совершены с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории института пропали 50 черепов древних и экзотических животных. Данные экспонаты имеют высокую историческую ценность. По оценке специалистов, стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемого удалось задержать. Мужчина работал в институте плотником. Он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей. Большая часть похищенного изъята у одного из покупателей.

По факту краж возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России

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