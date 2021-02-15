Коммунальщики очистят Москву от снега за четыре дня

Фото: АГН «Москва»

Коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега, — отметил заммэра.

Так, за двое суток снежный покров в Москве вырос на 35 сантиметров, а в отдельных районах даже больше.

В уборке столицы от снега приняли участие более 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, в том числе 80 тысяч рабочих, осуществляющих ручную уборку, а также 15 тысяч единиц техники.

По данным коммунальщиков, с начала снегопада им удалось переместить около 10 миллионов кубометров снега. На максимальных мощностях функционируют 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

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