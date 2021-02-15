Коммунальные службы Москвы сообщили о готовности систем города к аномальным морозам

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Теплоснабжение в столице идет в штатном режиме. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

Уточняется, что температура теплоносителя в системе отопления остается максимальной — 130 градусов. Кроме того, специалисты круглосуточно дежурят, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города.

К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, а также сформированы запасы резервного топлива и подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

Ранее синоптики предупредили о наступлении в Москве самой морозной недели за всю зиму.

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