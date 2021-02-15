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Синоптики предупредили о наступлении в Москве самой морозной недели за всю зиму
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики предупредили о наступлении в Москве самой морозной недели за всю зиму

Виктория Родимкина

Город

Температура воздуха в столице на этой неделе может опуститься до минус 26 градусов, это самый низкий показатель за всю зиму. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 15 февраля.

В столице на этой неделе не ожидается существенных осадков, небольшой снег возможен 17 февраля.

— Температура воздуха будет понижаться, ждем, что 17 числа (февраля — прим. «ВМ»), когда придет циклон, это будет самыми теплыми сутками на этой неделе. Ближайшей ночью минимальная температура в Москве минус 24 — минус 26, по области до минус 27, — сказала специалист.

Она отметила, что в городе 16 февраля температура воздуха может опуститься до минус 13-15 градусов. На период 18-20 февраля в столице будет преобладать отрицательная температура — от минус 16 до минус 21 градуса, передает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о предстоящих морозах.

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