Москвичей предупредили о морозах на предстоящей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей Москвы на предстоящей неделе ожидают сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в понедельник, 15 февраля.

Он рассказал, что к утру температура будет понижаться до минус 20 градусов. Отклонения от нормы составят 7-12 градусов. Самый теплый день ожидается в среду, 17 февраля, но температура будет ниже нормы на пять градусов.

— Ночью на понедельник, 15 февраля, по Москве будет минус 20-26 градусов, а по области до 29 градусов мороза. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12-15 градусов, во вторник, 16 февраля, минус 12-14 градусов, в среду, 17 февраля, около минус 10, — сообщил синоптик.

Он отметил, что аномальные холода на этой неделе прогнозируются в Центральном и Приволжском федеральном округе, передает РИА Новости.

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