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Студенты и школьники стали реже совершать преступления за время пандемии
Фото: pixabay

Студенты и школьники стали реже совершать преступления за время пандемии

Елена Фролова

Общество

Школьники и студенты стали совершать меньше преступлений за время пандемии коронавирусной инфекции. Согласно данным Генеральной прокуратуры России за 2020 год, 34,7 тысячи учащихся средних и высших учебных заведений стали участниками преступных действий. Эта цифра на 15 процентов ниже, чем в 2019 году, сообщает NEWS.ru.

При этом уточняется, что больше всего молодых правонарушителей оказалось в Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях. За ними следуют Красноярский край и Пермский.

Меньше всего школьники и студенты совершали преступления в Чечне, Ингушетии, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Северной Осетии.

— Уровень правовой грамотности низкий, в том числе среди студентов. Не всегда понимают, что это преступление. Даже когда общаюсь с некоторыми студентами, они говорят: «А вот тут можно такую бумажку сделать». А когда ты начинаешь объяснять, что это преступление и что за это грозит реальный уголовный срок, они удивляются, — рассказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

По его мнению, молодежи нужно правовое просвещение. Возможно, снижение количества преступлений вызвано улучшением правовой грамотности и пребыванием дома, добавил эксперт.

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