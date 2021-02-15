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Доктор биологических наук рассказала, как выбирать витамины
Фото: Pexels / Anna Shvets

Доктор биологических наук рассказала, как выбирать витамины

Елена Фролова

Здоровье

О том, как правильно нужно выбирать витамины, рассказала главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова. Об этом сообщает НСН.

— Витамины поступают в организм в основном через продукты и уже внутри него они должны перейти в свою активную форму. Так, для усвоения витамина В6 необходим витамин В2, — отметила Вера Коденцова.

По ее словам, все витамины связаны в нутрициологические цепочки, которые позволяют благодаря наличию одного витамина усваиваться другого. Поэтому, по мнению специалиста, нужно принимать комплексы витаминов. Важно также следить за тем, сколько их принимать. Например, биологически активные добавки с витаминами должны содержать от 15 до 300 процентов суточной дозы витаминов. Минимальные дозировки не принесут быстрого эффекта, а максимальные — нужны тем людям, которые недавно перенесли заболевание и которым нужно восстановить организм.

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