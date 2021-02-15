Столичные медики получили шеститысячный «добрый бейдж»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные медики, работающие в «красных зонах» больниц, получили шеститысячный «добрый бейдж», изготовленный в рамках акции проектного офиса «Молодежь Москвы». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Уточняется, что 300 «добрых бейджей» в понедельник получили врачи больницы № 4.

Акция «Добрые бейджи» проектного офиса «Молодежь Москвы» стартовала в мае 2020 года. Волонтеры делали фотографии врачей, работающих в «красных зонах» больниц, для того, чтобы потом изготовить для них персональные бейджи. Они позволяют пациентам больниц увидеть лица и имена людей, которые помогают им победить коронавирусную инфекцию.

Так, благодаря акции в Москве появилось новое направление в волонтерстве — медиаволонтеры.

По словам Драгуновой, «добрые бейджи» уже получили 22 больницы и другие учреждения здравоохранения.

— Акция будет продолжаться, потому что она имеет отклик, — пояснила она.

Волонтеры делают фотографии в чистой зоне больниц во время пересменки специалистов. Потом они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей, которые отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров.

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