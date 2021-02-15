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Проект об отнесении ряда преступлений к уголовным проступкам внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Проект об отнесении ряда преступлений к уголовным проступкам внесли в Госдуму

Кирилл Николаев

Закон

Верховный суд Российской Федерации внес в Госдуму законопроект о введении в законодательстве России понятия «уголовный проступок». Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 15 февраля.

Согласно законопроекту, к этой категории будут отнесены преступления небольшой и средней тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В документе подчеркивается, что уголовным проступком не будут признаваться деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, в том случае если гражданин был подвергнут административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия.

Также уголовный проступок не будет рассматриваться как самостоятельный вид правонарушения. Ответственность за него будет регулироваться другой отраслью права. Верховный суд подчеркнул, что если гражданин будет уклоняться от назначенной ему судом иной меры наказания за подобный проступок, то она может быть заменена на уголовное, сообщает РИА Новости.

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