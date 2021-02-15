Депутаты Госдумы предложили расширить список получателей маткапитала

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Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который подразумевает выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в регионах, столкнувшихся с низкой рождаемостью. Об этом сообщил в Telegram-канале один из разработчиков инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Выплату средств предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал.

Также деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они раньше не воспользовались этой мерой государственной поддержки.

Авторы инициативы отметили, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Но размер таких выплат в среднем составляет 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость.

Депутаты считают, что их инициатива способна повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

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