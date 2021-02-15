Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депутаты Госдумы предложили расширить список получателей маткапитала
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы предложили расширить список получателей маткапитала

Юлия Курганова

Общество

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который подразумевает выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в регионах, столкнувшихся с низкой рождаемостью. Об этом сообщил в Telegram-канале один из разработчиков инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Выплату средств предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал.

Также деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они раньше не воспользовались этой мерой государственной поддержки.

Авторы инициативы отметили, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Но размер таких выплат в среднем составляет 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость.

Депутаты считают, что их инициатива способна повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

Читайте также: СМИ: Власти могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

законопроектдепутатыматкапитал
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте