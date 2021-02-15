Идею подключения частных клиник к порталу «Госуслуги» поддержал депутат Госдумы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Благодаря подключению частных медучреждений к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будет повышена прозрачность их работы. Об этом член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал ФАН.

— В настоящее время ситуация складывается так, что часть обследований пациенту доступна по полису обязательного медицинского страхования, а другая часть находится вне программы госгарантий в коммерческих учреждениях, — объяснил Борис Менделевич.

По его словам, таким образом, результаты всех исследований не объединены в один электронный документ, и врачам приходится получать необходимую информацию у пациентов, которые собирают все данные в своей папке. По мнению парламентария, присоединение частных медцентров к ЕГИЗС позволит собрать информацию о здоровье пациента на едином ресурсе.

— Пока частные клиники только планируют подключиться к порталу «Госуслуги», — добавил депутат.

Он отметил, что вместе с тем нужно работать над качеством оказания медицинских услуг.

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