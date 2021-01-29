Коснется каждого москвича: как планируют провести диспансеризацию в столице

Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве надеются провести массовую диспансеризацию, как только закончится пандемия коронавируса. Плановый профилактический медицинский осмотр в 2021 году будет ожидать каждого жителя мегаполиса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как может измениться ежегодное наблюдение за здоровьем горожан и кому стоит раньше остальных обратиться к медикам, «Вечерней Москве» рассказала врач, кандидат медицинских наук, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Начнется с групп риска

По словам собеседницы «ВМ», пандемия коронавируса выявила огромное количество людей, у которых тяжело протекает не только инфекция COVID-19, а в принципе любое заболевание. Специалист выразила надежду, что люди в целом активизируются и начнут ходить к врачам.

В первую очередь, говорит Добрецова, диспансеризацию необходимо пройти гражданам, находящимся в группах риска, — с ожирением, с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, с повышенным артериальным давлением и имеющим проблемы с холестерином.

— Также ее должны пройти те, у кого есть аутоиммунные заболевания, заболевания легких, хронические заболевания почек. Кроме того, не лишним будет измерить уровень глюкозы, потому что на ранних стадиях еще очень легко справиться и не допустить развития сахарного диабета второго типа с его очень тяжелыми осложнениями. А при коронавирусной инфекции, например, одно из слабых мест — все, что связано с инсулиновым обменом, — объяснила специалист.

Много анализов не нужно

Особое внимание, отмечает врач, вероятно, будут обращать на повышенный уровень сахара в крови и холестерина. Не оставят без присмотра и индекс массы тела. Поскольку, добавила спикер, пандемия коронавируса показала, что у людей именно с этими проблемами тяжело протекают любые инфекции.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Диспансеризацию, уверена Добрецова, с учетом опыта пандемии коронавируса будут не просто расширять, ее, безусловно, усилят. Причем для того, чтобы узнать о состоянии своего организма, много анализов не потребуется.

— Тем, кто не хочет заболеть COVID-19 или чем-то другим, достаточно посмотреть на уровень глюкозы, сдать мочу и измерить талию — и уже можно о себе много чего сказать. Ковид — это одна из инфекций. Люди, которые не переболели ковидом, но у которых есть факторы риска, смогут сфокусироваться на своем здоровье и, получив необходимую информацию, предупредить тяжелое течение как коронавируса, так и других инфекций, — пояснила спикер.

Лишний вес под присмотром

В качестве примера Добрецова уделила внимание проблеме ожирения, которую можно выявить либо самостоятельно, измерив индекс массы тела, либо придя на плановый профилактический медицинский осмотр.

— Ожирение — это фактор развития практически всего. Если у человека нарушен метаболический синдром, то это говорит о нарушении всего обмена веществ, во всех органах. А значит, необходимо уже принимать меры, — заключила врач.

Анастасия Ракова во время своего выступления в эфире телеканала НТВ, помимо массовой диспансеризации, также посчитала необходимым уделить особое внимание реабилитации больных коронавирусом и динамически следить за их здоровьем. Да и вообще с последствиями пандемии, как социальными, так и медицинскими, Москве придется бороться, добавила заммэра.

Доступное восстановление

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Добрецова также отмечала важность реабилитации. Она рассказала, что сейчас практически во всех лечебных учреждениях столицы есть чек-лист необходимых анализов, чтобы определиться с курсом процедур для восстановления переболевших коронавирусом и преодоления осложнений.

Специалист посоветовала не верить первой попавшейся рекламе частных клиник, а рекомендовала внимательно изучить программы реабилитации, предлагаемые в том числе государственными реабилитационными центрами. По ее словам, у них есть хорошие методы восстановления после болезни, и они не сильно скажутся на финансовом состоянии пациента. Да и вообще контроль за своим здоровьем не требует больших денег, подытожила Добрецова.

На данный момент ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, ограничения постепенно снимаются. Количество выявляемых больных с 24 января в столице не превышает трех тысяч человек в сутки.

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