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В Москве выявили 2799 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 2799 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за минувшие сутки выявлено 2799 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Общее число тех, кто заболел, в столице выросло до 925 358.

В России за последние 24 часа выявили 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 26 204 человека.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о первом пациенте с COVID-19 в Москве.

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