«Забыть невозможно»: Анастасия Ракова рассказала о первом пациенте с COVID-19 в Москве
Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Москве 29 февраля 2020 года. Об этом в пятницу, 29 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля — день, который бывает раз в четыре года, — отметила заместитель мэра.
Она пояснила, что буквально за несколько часов была отработана вся технология выявления контактов заболевших, а также их изолирования.
— Которую потом положили в основу работы с ковидными больными, — заявила заммэра в эфире телеканала НТВ.
Ранее Анастасия Ракова рассказала о созданной в Москве единой цифровой платформе.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Применение плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных изучат в Москве