«Забыть невозможно»: Анастасия Ракова рассказала о первом пациенте с COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Москве 29 февраля 2020 года. Об этом в пятницу, 29 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля — день, который бывает раз в четыре года, — отметила заместитель мэра.

Она пояснила, что буквально за несколько часов была отработана вся технология выявления контактов заболевших, а также их изолирования.

— Которую потом положили в основу работы с ковидными больными, — заявила заммэра в эфире телеканала НТВ.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о созданной в Москве единой цифровой платформе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Применение плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных изучат в Москве