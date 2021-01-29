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«Забыть невозможно»: Анастасия Ракова рассказала о первом пациенте с COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития

«Забыть невозможно»: Анастасия Ракова рассказала о первом пациенте с COVID-19 в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в Москве 29 февраля 2020 года. Об этом в пятницу, 29 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля — день, который бывает раз в четыре года, — отметила заместитель мэра.

Она пояснила, что буквально за несколько часов была отработана вся технология выявления контактов заболевших, а также их изолирования.

— Которую потом положили в основу работы с ковидными больными, — заявила заммэра в эфире телеканала НТВ.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о созданной в Москве единой цифровой платформе.

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