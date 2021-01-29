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За сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за последние 24 часа зарегистрировали 19 238 случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в пятницу, 29 января.

Среди регионов лидерами по числу новых пациентов стали Москва (2799), Петербург (2284) и Подмосковье (1044).

За сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

При этом за минувшие сутки от ковида скончались 534 человека, еще 26 204 — вылечились.

В общей сложности за все время распространения коронавируса в РФ было выявлено 3 813 048 случаев инфицирования. 3 255 462 пациента переболели и выздоровели, 72 185 — скончались.

За сутки в России выявили 19 238 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее врачи оценили риск новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России.

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