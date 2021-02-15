«Дешевый хайп»: Самбурская раскрыла подробности скандала с Дробышем

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Звезда сериала «Универ» актриса Настасья Самбурская рассказала в своем Intagram-аккаунте о подробностях разбирательства с продюсером Виктором Дробышем.

— Дешевый хайп того, кто не способен подтвердить свой профессионализм делами. Казалось бы чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично, посчитав заявленные основания не соответствующими предмету договора, — поделилась Самбурская.

Актриса также сообщила, что во время заключения контракта с продюсером она была «неопытной и не разбиралась в том, что подписала». Получилось, что контракт полностью ограничил свободу ее актерской деятельности. Она добавила, что будет развиваться как певица самостоятельно.

Настасья Самбурская хотела через суд полностью расторгнуть договор с Дробышем, но добилась пока того, чтобы продюсерский центр предоставил отчет о работе с ней за несколько лет.

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