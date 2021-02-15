Спасатели завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Спасатели закончили работы на месте обрушения строительных лесов в центре столицы. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ходе разбора завалов новые пострадавшие не были обнаружены, сообщает ТАСС.

Напомним, что обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.

Читайте также: Мужчина украл у курьера одежду более чем на 400 тысяч рублей в центре Москвы