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Спасатели завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Спасатели завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Спасатели закончили работы на месте обрушения строительных лесов в центре столицы. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ходе разбора завалов новые пострадавшие не были обнаружены, сообщает ТАСС.

Напомним, что обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.

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