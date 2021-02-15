Сергей Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Лауреатами премии Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма стали 26 человек. Они получили награды из рук мэра Москвы Сергея Собянина.

Вручая премии, мэр отметил, что спорт и туризм оказались в числе сфер, наиболее пострадавших от пандемии.

— Я очень рад, что даже в это нелегкое время наши спортсмены участвовали и в международных, и в российских соревнованиях, завоевали аж 2,5 тысячи медалей. Это, конечно, замечательный успех, — заявил он.

По его словам, даже во время пандемии жители столицы не бросали занятия спортом, в том числе в детских спортивных школах, на открытых площадках, в ФОКах, в парках и так далее.

— От себя лично и от всех москвичей говорю спасибо лично вам — кто сегодня получит премии города Москвы, и огромному корпусу тренеров, спортсменов, которые посвятили свою жизнь спорту и внедрению, оказанию содействия развитию спорта среди москвичей, — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр поблагодарил представителей туристической отрасли столицы, которые в сложных условиях прошлого года продолжали оказывать услуги гостям столицы и москвичам. Он уточнил, что Москва в 2020-м приняла в два раза меньше туристов, чем в прошлом году. Тем не менее за год столицу посетили 13 миллионов человек — больше, чем в 2010 году.

Сергей Собянин напомнил, что власти столицы поддержали рестораны и гостиничный бизнес в условиях пандемии, размещая заказы на те или иные услуги. Так, в гостиницах до сих пор размещаются врачи, для которых организовано питание.

Мэр также отметил роль ГУМа в сложных условиях борьбы с коронавирусом. По его словам, организованный им каток стал «символом физкультуры», а также торговый центр одним из самых первых в стране организовал прививочный пункт, который посетило рекордное число москвичей.

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