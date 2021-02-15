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Народный календарь. Что сулит большие неприятности 16 февраля
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что сулит большие неприятности 16 февраля

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре дата 16 февраля носит название Дня Семена и Анны. Также она известна как Починки или Хранитель младенцев.

Название «починки» или «рассчитай починки» связано с тем, что в народе было принято именно в этот день осматривать, ремонтировать и подготавливать к весне полевой инвентарь: телеги, конскую сбрую и упряжки.

Также считается, что в этот день нельзя брать деньги в долг или надевать вещи черного цвета — это может навлечь на человека большие неприятности.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сулит большие неприятности 16 февраля

Приметы погоды обещали затяжные морозы если трещит лес, а шумящий лес говорил об оттепели или приближающемся снегопаде. Если громко чирикают воробьи — следует ждать скорого наступления весны.

В этот вторник, 16 февраля, отмечают Международный день блина. Это событие уникально для каждого года, и в 2021-м оно выпадает на 16 февраля. Сытный праздник отмечают в один из вторников февраля или марта, который совпадает с Жирным вторником.

В этот день принято устраивать ежегодный забег с блинами — женщины, непременно одетые в платья и фартуки, должны пробежать дистанцию, подбрасывая на сковородке блин. Подобная традиция популярна в Лондоне, Либерале и Олби.

В этот день родились русский писатель Николай Лесков, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, бывший лидер КНР Ким Чен Ир и польский рок-музыкант Чеслав Немен.

Именины отмечают Михаил, Роман, Иван, Анна, Владимир, Николай и Адриан.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать в Сретение, 15 февраля

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