«Что-то с носом»: певицу Asti раскритиковали за неудачный макияж
Певица Asti опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте видео, на котором многие поклонники не узнали звезду.
«Сделанная, переделанная»; «»Девушка красивая, но что-то с носом и щеки как из «Морозко»»; «Ох уж эти коричневые носы»; «Раньше больше нравилась»; «Да, макияж неудачный»; «Перебор гримом»; «Чем-то на Куклачева похожа», - раскритиковали певицу поклонники.
Также подписчики обвинили звезду в чрезмерном увлечении апгрейдами - виниры, «сделанный» нос и неестественно большие губы.
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