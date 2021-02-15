«Что-то с носом»: певицу Asti раскритиковали за неудачный макияж

Фото: instagram.com/astiselfmade / Официальный Instagram певицы Asti

Певица Asti опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте видео, на котором многие поклонники не узнали звезду.

«Сделанная, переделанная»; «»Девушка красивая, но что-то с носом и щеки как из «Морозко»»; «Ох уж эти коричневые носы»; «Раньше больше нравилась»; «Да, макияж неудачный»; «Перебор гримом»; «Чем-то на Куклачева похожа», - раскритиковали певицу поклонники.

Также подписчики обвинили звезду в чрезмерном увлечении апгрейдами - виниры, «сделанный» нос и неестественно большие губы.

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