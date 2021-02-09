Наташа Королева показала преображение после похода в салон красоты

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

Певица Наташа Королева предстала перед поклонниками с новой прической, которую она обновила перед юбилеем Аниты Цой. Соответствующие кадры появились в разделе Stories на ее странице в социальной сети Instagram.

Так, стилисты подобрали исполнительнице новый оттенок волос и нанесли естественный макияж. В салон артистка пришла сразу же после прилета из Майами. Кроме того, фанаты заметили, что певица заметно похудела, несмотря на драму в личной жизни.

Фото: instagram/koroleva__star

Ранее супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока певицы не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

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