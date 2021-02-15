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Пожарные ликвидировали возгорание в подвале жилого дома в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание в подвале жилого дома в Москве

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
6-ая Кожуховская улица,28Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в подвале жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 28. В подвале жилого дома возникло возгорание личных вещей и мебели. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. С третьего этажа был спасен один человек, а 50 жильцов самостоятельно покинули здание.

Информация о пострадавших не поступала.

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МЧСвозгораниепожар
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