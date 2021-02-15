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Водителей предупредили о затруднениях движения на юге и юго-востоке столичного региона
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Водителей предупредили о затруднениях движения на юге и юго-востоке столичного региона

Анастасия Колоскова

Транспорт

На юге и юго-востоке Подмосковья образовались затруднения в движении. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Уточняется, что речь идет о Каширском, Володарском, Домодедовском, Носовихинском, Полтевском, Новомилетском, Зенинском, Егорьевском, Рязанском, Леоновском, Восточном, Бесединском, Зеленом и Варшавское шоссе.

Пассажиров предупреждают, что автобусы в этих направлениях также ходят с увеличенным интервалом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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