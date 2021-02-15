Власти уверили москвичей, что система теплоснабжения готова к морозам

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Столичная система теплоснабжения готова к работе в условиях морозов, никаких аварийных отключений не было. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Мы работали при температуре до минус 20, сегодня наша система готова к тому, чтобы начиная с сегодняшней ночи подавать тепло в жилые дома, на объекты социальной сферы, всем потребителям. Мощности у города есть, и надо сказать, что прошедший период мы прошли нормально, без отключений. Надеюсь, так и будет дальше, — заявил Петр Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, синоптики предупредили о наступлении в Москве самой морозной недели за всю зиму.

Ранее Бирюков рассказал, что коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме и планируют завершить уборку в течение четырех дней.

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