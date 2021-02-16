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Центробанк назвал причину частых изменений схем мошенников
/ Фото: pixabay.com

Центробанк назвал причину частых изменений схем мошенников

Юлия Ямпольская

Общество

Мошенники в РФ меняют тактику и придумывают новые схемы обмана клиентов банка из-за того, что граждане стали более подкованы в вопросе финансовой грамотности. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

Он отметил, что раньше злоумышленникам было достаточно собрать как можно больше доверчивых людей. Но меры, которые приняли Центральный банк, кредитные организации и правоохранительные органы, привели к тому, что это «ковровое бомбометание» со стороны мошенников стало приносить меньше дохода.

— Как компенсировать? Значит, надо смотреть, где получить пусть за один раз, но больший куш. Каким образом это реализовать? Либо вернуться к старой истории с атакой на юридическое лицо, просто поменяв технику, либо использовать атаки на физлиц, но с другими сценариями, — цитирует Сычева РИА Новости.

Специалист добавил, что недавно регулятор вместе с МВД заявили о новом сценарии, когда мошенники представляются сотрудниками полиции и убеждают граждан, что якобы против них возбуждено уголовное дело.

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