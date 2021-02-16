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Эксперт назвал «средний чек» телефонных мошенников при обмане россиян
Фото: pixabay.com

Эксперт назвал «средний чек» телефонных мошенников при обмане россиян

Юлия Курганова

Общество

«Средний чек» телефонных мошенников при выманивании средств у российских граждан составляет около 10 тысяч рублей. Такую сумму назвал первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев.

Он пояснил, что именно такую сумму денег воруют преступники за один звонок. Эксперт отметил, что раньше мошенникам достаточно было позвонить и заговорить жертву, а сейчас многие люди стали быстро их идентифицировать, поэтому они используют новые методы, например, подмену номеров.

— Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка, — рассказал Сычев.

Он добавил, что решением данной проблемы станет проект закона, который будет направлен на создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи, сообщает РИА Новости.

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