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Восстановлено движение на участке обрушения строительных лесов в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Восстановлено движение на участке обрушения строительных лесов в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, площадь Яузские ВоротаКарта всех событий

Восстановлено движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в столице. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что также возобновили движение автобусов и электробусов на участке дороги в районе метро «Китай-город».

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было временно приостановлено движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, от поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка.

Напомним, что обрушение лесов произошло по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.

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