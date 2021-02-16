Чат-бот будет спрашивать москвичей о самочувствии перед посещением поликлиники

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Чат-бот поможет врачам столичных поликлиник собирать данные о самочувствии пациента перед приемом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать новые медицинские сервисы, облегчающие работу врачей. Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника — чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС. Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению, — отметила Анастасия Ракова.

Отмечается, что чат-бот интегрирован с ЕМИАС, поэтому после записи на прием пациент получает СМС со ссылкой на опрос о состоянии здоровья. Указать свои жалобы на здоровье можно в свободной форме, а каждый последующий вопрос будет зависеть от ответа на предыдущий. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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