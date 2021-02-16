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Власти Японии проведут перепись, призванную выявить одиноких людей
Фото: flickr.com / James Song

Власти Японии проведут перепись, призванную выявить одиноких людей

Юлия Ямпольская

В мире

Правительство Японии проведет общенациональную перепись, призванную выявить количество одиноких людей в стране и оказать им помощь. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

По его словам, за неделю в канцелярии правительства создадут специальный отдел по данной проблеме. Сначала к нему прикомандируют порядка 10 человек, которые разработают программу своей деятельности, подготовят заявки на бюджет и направления проведения переписи. Затем на базе отдела появится ведомство по проблемам одиночества.

Уточняется, что специалисты будут заниматься не только делами людей, которые живут отдельно и без семьи. Также предполагается передать в его ведение решение проблем эмоционального одиночества, которые, например, приводят к самоубийствам, в том числе среди молодежи, передает ТАСС.

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