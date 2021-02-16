Власти Японии проведут перепись, призванную выявить одиноких людей

Фото: flickr.com / James Song

Правительство Японии проведет общенациональную перепись, призванную выявить количество одиноких людей в стране и оказать им помощь. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

По его словам, за неделю в канцелярии правительства создадут специальный отдел по данной проблеме. Сначала к нему прикомандируют порядка 10 человек, которые разработают программу своей деятельности, подготовят заявки на бюджет и направления проведения переписи. Затем на базе отдела появится ведомство по проблемам одиночества.

Уточняется, что специалисты будут заниматься не только делами людей, которые живут отдельно и без семьи. Также предполагается передать в его ведение решение проблем эмоционального одиночества, которые, например, приводят к самоубийствам, в том числе среди молодежи, передает ТАСС.

Читайте также: Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за COVID-19