Режиссер «Ворониных» показал последние кадры с Борисом Клюевым

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин поделился кадрами последнего съемочного дня ситкома, на которых запечатлен народный артист Борис Клюев. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Жигалкин отметил, что помнит о прекрасных годах совместной работы и дружбы с актером. И предложил поклонникам также вспомнить об умершем артисте.

На кадрах запечатлены все актеры ситкома, в том числе и Клюев. В день съемок была снята заключительная серия сериала на сочинском побережье.

— Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «Ворониных», — написал режиссер.

Поклонники снова выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Клюева. Многие отметили, что актера не хватает на экранах.

«Бориса Владимировича нет рядом, но он всегда останется в нашей голове и сердце. Светлая память...навеки веков»; «Помним, любим, скорбим! Талантливый актер, безумно приятный человек. Спасибо за яркие моменты и чудесные роли!»; «Смотрю «Воронины» по СТС, смотрю и не верю, не могу поверить, что нет Бориса Владимировича. Слезы на глазах. А я очень надеялась на продолжение», — написали в комментариях.

Напомним, что народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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