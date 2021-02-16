Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в США

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Четыре человека погибли в результате крушения самолета на Виргинских островах в США. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что информация об инциденте, который произошел на западе острова Сент-Томас, поступила в экстренную службу около 15:14 по местному времени.

Информация о личности погибших и причинах крушения на данное время не сообщается.

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