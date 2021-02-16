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Стоматолог объяснила, почему не стоит чистить зубы после приема в пищу кислых фруктов
Фото: pixabay.com

Стоматолог объяснила, почему не стоит чистить зубы после приема в пищу кислых фруктов

Ксения Монахова

Общество

После приема в пищу кислых фруктов и соков не рекомендуется чистить зубы в течение часа. Об этом рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.

По ее словам, этом может спровоцировать повреждение тонкого слоя эмали.

— Когда мы едим, например, кислое яблоко, ананас или апельсин, кислые соки, то их кислота действует на ткани зуба, вызывая деминерализацию и повышение чувствительности. И немедленная чистка зубов, особенно жесткой щеткой, может вызвать чувствительность или даже механическое повреждение тонкого слоя деминерализованной эмали, — рассказала Макеева.

Она отметила, что перерыв между употреблением кислых продуктов и чисткой зубов должен быть не менее часа. Сразу же можно просто прополоскать рот водой.

Стоматолог подчеркнула. что чистка зубов горизонтальными движениями провоцирует хронические травмы десен, а также повреждение твердых тканей зуба в пришеечной области. Поэтому стоит чистить круговыми или вертикальными выметающими движениями. Макеева добавила, что важную роль играет давление, которое оказывается на зубную щетку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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