Эксперты Росконтроля назвали самый полезный консервированный ананас

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование и выяснил, какая марка консервированных ананасов оказалась самой полезной.

Отмечается, что специалисты проверили пять брендов, таких как Ferragosto, Lorado, «Кормилица», Globus и «Ваш выбор». В рамках исследования было установлено, что продукция всех марок безопасна.

Уточняется, что в свежем ананасе находится около 20 миллиграмм витамина С на 100 грамм. Норма в консервированном — 7,5 миллиграмм на 100 грамм. По содержанию витамина С самым полезным стал лишь один бренд — Lorado. В нем обнаружили около 10,08 миллиграмма витамина С. На втором месте по данному показателю оказалась марка Ferragosto. Тройку лидеров замкнул продукт бренда Globus.

По количеству содержимого лучшими оказались ананасы Lorado и Globus. Среди отстающих оказался бренд «Ваш выбор».

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