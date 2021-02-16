Назван средний уровень зарплаты IT-специалистов в Москве

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Стали известны средний уровень зарплаты IT-специалистов в Москве, а также насколько расширился столичный рынок IT-услуг. Соответствующее исследование провел Аналитический центр столицы, сообщает «Москва 24».

Выяснилось, что в период с 2017 по 2019 год в Москве увеличилось число компаний, работающих с информационными технологиями. Прирост составил 4,7 процента. В 2019 году на территории столицы насчитывалось более 13 тысяч IT-компаний. Из этого числа чуть более десяти тысяч связаны со сферой разработки программного обеспечения, управления компьютерным оборудованием или оказания консультативных услуг.

Помимо этого, постоянно увеличивается число людей, работающих в области информационных технологий. За два указанных года прирост составил 24,8 процента. Средняя зарплата таких специалистов, по подсчетам аналитиков, по состоянию на 2019 год составила чуть более 108 тысяч рублей.

В целом сфера IT оказалась среди самых востребованных, она показывает наиболее высокий рост заработных плат и низкую «напряженность», отметили сотрудники Мосстата и сервиса HeadHunter.

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